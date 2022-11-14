Аргентинский вундеркинд тащит «МЮ», Миранчук отметился в голевой атаке, «Ювентус» разбушевался

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «МЮ» пятый

«МЮ» ушел на каникулы на мажорной ноте, причем две победы подряд одержаны без участия Криштиану Роналду. И какие эмоциональные это получились матчи! С «Астон Виллой» в Кубке лиги пришлось отыгрываться дважды. Теперь с «Фулхэмом» развязка и вовсе наступила в компенсированное время. Хотя, «красные дьяволы» могли не дотягивать до концовки, ведь моментов у них хватало, и выводом Эриксена на пустой угол можно и нужно было не ограничиваться.

«Фулхэм» — «МЮ» — 1:2. Алехандро Гарначо. Фото Reuters

Однако гости мазали из убойных позиций, за что были наказаны бывшим одноклубником Джеймсом, и получили невероятно эмоциональную развязку имени Гарначо. 18-летний аргентинец выдал сумасшедшее ускорение под ответный пас Эриксена, а в завершении явил обычно не свойственное возрасту хладнокровие. Да и зачем лупить, что есть сил, когда можно аккуратно покатить мяч мимо вратаря? «МЮ» всего в трех очках от четвертого места, да еще и с игрой в запасе.

Италия: миланский триллер и удаление Моуринью

«Интер» перед паузой в чемпионате разобрался с прямым конкурентом, оторвавшись от него на три очка. Если смотреть исключительно на результаты, то трудно поверить, что еще недавно «Аталанта» сражалась с «Наполи» за лидерство. Сейчас бергамаски за пределами лигочемпионского квартета, а у них в пассиве три поражения подряд и четыре — в последних пяти турах.

У миланцев же разыгрался Джеко, который для начала подстроился под скидку Лаутаро Мартинеса и забил вполне себе в стиле Ибрагимовича. Ну а второй успех боснийца — абсолютно рабочий. Хотя скорее это страсть, которой у 36-летнего Джеко хватит на несколько человек. Именно он — главный герой 250-го матча Симоне Индзаги в серии А. Тренер выиграл 143 из них, и это лучший показатель турнира за последние 35 лет.

«Рома» вроде бы владела инициативой, однако «Торино» провел дебют острее. Могли забить Влашич и Санабрия, а Миранчук и вовсе нанес три удара, один из которых прошел в сантиметрах над перекладиной. При этом гранатовые чуть не получили пенальти в свои ворота, но арбитра поправил ВАР, и контакт мяча с рукой Риччи не был признан нарушением.

В итоге гости вполне заслуженно открыли счет в начале второго тайма. По ходу голевой атаки Миранчук переправил мяч направо, и Синго навесил на включившегося из глубины Линетти. Правда, потом — после выхода давно не игравшего Дибалы — «Рома» заставила «Торино» уйти в глухую оборону. И уже после замены Миранчука на 81-й минуте гости дрогнули.

Теоретически они даже проиграть могли, ведь в начале компенсированного времени Белотти не реализовал заработанный Дибалой пенальти, попав в штангу. Но все же аргентинец сделал разницу, и после его удара в перекладину с подбора идеально выстрелил сравнявший счет Матич. А Жозе Моуринью остался верен себе, получив очередную красную карточку.

«Милан» и драматичные развязки — почти синонимы. Это, бесспорно, шутка, но, может быть, «россонери» просто скучно выигрывать банально? И даже быстрого гола ускользнувшего от защитников Рафаэла Леау недостаточно, потому что потом команда устроила игру на нервах Стефано Пиоли. Жиру бил во вратаря с полутора метров, Рафаэл Леау из убойной позиции отправлял мяч на трибуны «Сан-Сиро», а до этого на линии пустых ворот голкипера «Фиорентины» страховал Венути. А в итоге вратаря подвел другой защитник — отметившийся автоголом в компенсированное время Миленкович. «Фиалкам» впору говорить о каком-то проклятии, ведь в прошлый раз в серии А автогол после 90-й минуты случился год назад — и тоже в игре «Милана» с «Фиорентиной»!

Кто-то еще помнит разговоры о кризисе «Ювентуса» и призывах отправить в отставку Массимилиано Аллегри, чьи методы якобы устарели и уже не работают? А фамилии Гатти и Фаджоли, про которых еще недавно не слышали примерно 95 процентов поклонников «Старой синьоры», выучили?

Между тем у догматика Аллегри эти футболисты в последнее время стабильно выходят в стартовом составе, а на лавке периодически оказываются Бонуччи или Паредес, как в этом туре. И ничего страшного. И тот факт, что «Лацио» атаковал больше, вообще ни о чем не говорит. «Юве» примерно так же играл против «Интера», и, как почувствовавший вкус крови хищник, снова выскочил из засады, когда жертва посчитала себя неуязвимой.

Раз — и Мойзе Кин перебрасывает вылетевшего за пределы штрафной голкипера. Два — и этот же форвард успевает на добивание после удара реактивного Костича. Ну а 2:0 — это неприятный счет для Фабио Капелло. Аллегри в таких ситуациях никого не отпускает. Как в лучшие времена.

Шесть подряд «сухих» побед, третье место с отставанием в два очка от «Милана». До «Наполи» — 10, но когда это останавливало «Ювентус» в лучшие времена Аллегри? Возможно, они возвращаются. Как и восстановившийся Кьеза, выдавший на последних минутах идеальный пас Милику.

Германия: стремительный хет-трик Грифо

Вообще-то игра главных выскочек текущего сезона претендовала на статус центральной в завершающем первую часть сезона туре. Но сравнить ее с десертом довольно сложно, потому что все закончилось к 20-й минуте. За это время «Унион» получил в свои ворота два пенальти, защитника Диогу Лейте удалили, а лидер «Фрайбурга» Грифо оформил хет-трик. Итальянец, кстати, стал автором самого быстрого «трюка со шляпой» в бундеслиге с 1991 года. Команда Кристиана Штрайха уходит на каникулы второй с четырехочковым отставанием от «Баварии», а еще недавно лидировавший «Унион» уже пятый. Берлинцам пауза нужна больше, чем кому-либо.

«ПСЖ» — «Осер» — 5:0. Фото Global Look Press

Франция: звезды в тени

Вопреки информации о том, что у Месси якобы есть договоренность с Кристофом Гальтье о досрочном отъезде в расположение сборной, пропустивший прошлый тур аргентинец вышел на воскресную игру в стартовом составе. Были там и Неймар с Мбаппе, но, как ни странно, в процессе разгрома «Осера» три звезды набрали только один результативный балл.

При этом в первом тайме «ПСЖ» нанес всего два удара, и один из них принес успех Мбаппе. Только после перерыва лидер чемпионата смял оборону соперника усилиями тех, кто чаще оказывается в тени. А тут отличились и не попавший на ЧМ-2022 Ренату Санчеш, который после перехода из «Лилля» превратился в резервиста, и талантливый Экитике. В итоге парижане в пятый раз в своей истории набрали 40 очков после первых 15 туров.

Статистика дня

8-й в истории серии А командой, выдавшей отрезок из 10 поражений, стала возглавляемая Сальваторе Боккетти «Верона».

9 мячей в первых 13 матчах в бундеслиге забил нападающий «Айнтрахта» Коло Муани. Это лучшая результативность новичка турнира с сезона-2004/05.

12-й раз в истории «Фейеноорд» лидирует в голландском чемпионате в католическому Рождеству. В предыдущих 11 случаях роттердамцы становились чемпионами семь раз.

27 лет датчане не забивали за «МЮ». Последним до Эриксена футболистом, сделавшим это, стал голкипер Шмайхель, в Кубке УЕФА поразивший ворота волгоградского «Ротора».

67 голов в первых 25 матчах сезона — лучший результат «Бенфики» с 1989 года.

500 побед в официальных матчах этого века одержал «Марсель». Для этого ему потребовалось 1083 матча.