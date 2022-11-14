Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:15

Аргентинский вундеркинд тащит «МЮ», Миранчук отметился в голевой атаке, «Ювентус» разбушевался

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Рома» — «Торино» — 1:1. Алексей Миранчук (в центре).
Фото Reuters
«Фулхэм» — «МЮ» — 1:2. Алехандро Гарначо.
Фото Reuters
«ПСЖ» — «Осер» — 5:0.
Фото Global Look Press
1/3
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «МЮ» пятый

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
13 нояб, 19:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед

«МЮ» ушел на каникулы на мажорной ноте, причем две победы подряд одержаны без участия Криштиану Роналду. И какие эмоциональные это получились матчи! С «Астон Виллой» в Кубке лиги пришлось отыгрываться дважды. Теперь с «Фулхэмом» развязка и вовсе наступила в компенсированное время. Хотя, «красные дьяволы» могли не дотягивать до концовки, ведь моментов у них хватало, и выводом Эриксена на пустой угол можно и нужно было не ограничиваться.

"Фулхэм" — "МЮ" - 1:2. Алехандро Гарначо. Фото Reuters
«Фулхэм» — «МЮ» — 1:2. Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Однако гости мазали из убойных позиций, за что были наказаны бывшим одноклубником Джеймсом, и получили невероятно эмоциональную развязку имени Гарначо. 18-летний аргентинец выдал сумасшедшее ускорение под ответный пас Эриксена, а в завершении явил обычно не свойственное возрасту хладнокровие. Да и зачем лупить, что есть сил, когда можно аккуратно покатить мяч мимо вратаря? «МЮ» всего в трех очках от четвертого места, да еще и с игрой в запасе.

Италия: миланский триллер и удаление Моуринью

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Интер

«Интер» перед паузой в чемпионате разобрался с прямым конкурентом, оторвавшись от него на три очка. Если смотреть исключительно на результаты, то трудно поверить, что еще недавно «Аталанта» сражалась с «Наполи» за лидерство. Сейчас бергамаски за пределами лигочемпионского квартета, а у них в пассиве три поражения подряд и четыре — в последних пяти турах.

У миланцев же разыгрался Джеко, который для начала подстроился под скидку Лаутаро Мартинеса и забил вполне себе в стиле Ибрагимовича. Ну а второй успех боснийца — абсолютно рабочий. Хотя скорее это страсть, которой у 36-летнего Джеко хватит на несколько человек. Именно он — главный герой 250-го матча Симоне Индзаги в серии А. Тренер выиграл 143 из них, и это лучший показатель турнира за последние 35 лет.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 17:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Торино

«Рома» вроде бы владела инициативой, однако «Торино» провел дебют острее. Могли забить Влашич и Санабрия, а Миранчук и вовсе нанес три удара, один из которых прошел в сантиметрах над перекладиной. При этом гранатовые чуть не получили пенальти в свои ворота, но арбитра поправил ВАР, и контакт мяча с рукой Риччи не был признан нарушением.

В итоге гости вполне заслуженно открыли счет в начале второго тайма. По ходу голевой атаки Миранчук переправил мяч направо, и Синго навесил на включившегося из глубины Линетти. Правда, потом — после выхода давно не игравшего Дибалы — «Рома» заставила «Торино» уйти в глухую оборону. И уже после замены Миранчука на 81-й минуте гости дрогнули.

Теоретически они даже проиграть могли, ведь в начале компенсированного времени Белотти не реализовал заработанный Дибалой пенальти, попав в штангу. Но все же аргентинец сделал разницу, и после его удара в перекладину с подбора идеально выстрелил сравнявший счет Матич. А Жозе Моуринью остался верен себе, получив очередную красную карточку.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Фиорентина

«Милан» и драматичные развязки — почти синонимы. Это, бесспорно, шутка, но, может быть, «россонери» просто скучно выигрывать банально? И даже быстрого гола ускользнувшего от защитников Рафаэла Леау недостаточно, потому что потом команда устроила игру на нервах Стефано Пиоли. Жиру бил во вратаря с полутора метров, Рафаэл Леау из убойной позиции отправлял мяч на трибуны «Сан-Сиро», а до этого на линии пустых ворот голкипера «Фиорентины» страховал Венути. А в итоге вратаря подвел другой защитник — отметившийся автоголом в компенсированное время Миленкович. «Фиалкам» впору говорить о каком-то проклятии, ведь в прошлый раз в серии А автогол после 90-й минуты случился год назад — и тоже в игре «Милана» с «Фиорентиной»!

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:0
Лацио

Кто-то еще помнит разговоры о кризисе «Ювентуса» и призывах отправить в отставку Массимилиано Аллегри, чьи методы якобы устарели и уже не работают? А фамилии Гатти и Фаджоли, про которых еще недавно не слышали примерно 95 процентов поклонников «Старой синьоры», выучили?

Между тем у догматика Аллегри эти футболисты в последнее время стабильно выходят в стартовом составе, а на лавке периодически оказываются Бонуччи или Паредес, как в этом туре. И ничего страшного. И тот факт, что «Лацио» атаковал больше, вообще ни о чем не говорит. «Юве» примерно так же играл против «Интера», и, как почувствовавший вкус крови хищник, снова выскочил из засады, когда жертва посчитала себя неуязвимой.

Раз — и Мойзе Кин перебрасывает вылетевшего за пределы штрафной голкипера. Два — и этот же форвард успевает на добивание после удара реактивного Костича. Ну а 2:0 — это неприятный счет для Фабио Капелло. Аллегри в таких ситуациях никого не отпускает. Как в лучшие времена.

Шесть подряд «сухих» побед, третье место с отставанием в два очка от «Милана». До «Наполи» — 10, но когда это останавливало «Ювентус» в лучшие времена Аллегри? Возможно, они возвращаются. Как и восстановившийся Кьеза, выдавший на последних минутах идеальный пас Милику.

Германия: стремительный хет-трик Грифо

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
13 нояб, 19:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
4:1
Унион Б

Вообще-то игра главных выскочек текущего сезона претендовала на статус центральной в завершающем первую часть сезона туре. Но сравнить ее с десертом довольно сложно, потому что все закончилось к 20-й минуте. За это время «Унион» получил в свои ворота два пенальти, защитника Диогу Лейте удалили, а лидер «Фрайбурга» Грифо оформил хет-трик. Итальянец, кстати, стал автором самого быстрого «трюка со шляпой» в бундеслиге с 1991 года. Команда Кристиана Штрайха уходит на каникулы второй с четырехочковым отставанием от «Баварии», а еще недавно лидировавший «Унион» уже пятый. Берлинцам пауза нужна больше, чем кому-либо.

"ПСЖ" - "Осер" - 5:0. Фото Global Look Press
«ПСЖ» — «Осер» — 5:0.
Фото Global Look Press

Франция: звезды в тени

Франция. Лига 1. 15-й тур
13 нояб, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:0
Осер

Вопреки информации о том, что у Месси якобы есть договоренность с Кристофом Гальтье о досрочном отъезде в расположение сборной, пропустивший прошлый тур аргентинец вышел на воскресную игру в стартовом составе. Были там и Неймар с Мбаппе, но, как ни странно, в процессе разгрома «Осера» три звезды набрали только один результативный балл.

При этом в первом тайме «ПСЖ» нанес всего два удара, и один из них принес успех Мбаппе. Только после перерыва лидер чемпионата смял оборону соперника усилиями тех, кто чаще оказывается в тени. А тут отличились и не попавший на ЧМ-2022 Ренату Санчеш, который после перехода из «Лилля» превратился в резервиста, и талантливый Экитике. В итоге парижане в пятый раз в своей истории набрали 40 очков после первых 15 туров.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Александр Головин обнимает Кевина Фолланда. Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте

Статистика дня
8-й в истории серии А командой, выдавшей отрезок из 10 поражений, стала возглавляемая Сальваторе Боккетти «Верона».
9 мячей в первых 13 матчах в бундеслиге забил нападающий «Айнтрахта» Коло Муани. Это лучшая результативность новичка турнира с сезона-2004/05.
12-й раз в истории «Фейеноорд» лидирует в голландском чемпионате в католическому Рождеству. В предыдущих 11 случаях роттердамцы становились чемпионами семь раз.
27 лет датчане не забивали за «МЮ». Последним до Эриксена футболистом, сделавшим это, стал голкипер Шмайхель, в Кубке УЕФА поразивший ворота волгоградского «Ротора».
67 голов в первых 25 матчах сезона — лучший результат «Бенфики» с 1989 года.
500 побед в официальных матчах этого века одержал «Марсель». Для этого ему потребовалось 1083 матча.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
ФК Торино
ФК Унион Берлин
ФК Фиорентина
ФК Фрайбург
ФК Фулхэм
ФК Ювентус
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
Валерий Карпин: «Был звонок из Армении, выслушал предложение»
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брентфорд» прибил «Манчестер Сити», «Челси» продолжает падение, «Лейпциг» после отставки Тедеско взлетел на второе место
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости