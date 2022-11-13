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«Брентфорд» прибил «Манчестер Сити», «Челси» продолжает падение, «Лейпциг» после отставки Тедеско взлетел на второе место

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: безумная победа «Тоттенхэма»

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 нояб, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:2
Брентфорд

Не побеждавший с середины октября «Брентфорд» сразу озадачил «Манчестер Сити» и едва не выиграл первый тайм, в концовке которого после подачи углового Фоден в касание вогнал мяч в угол. При этом в целом «горожанам» не хватало эффективности в завершении, и в какой-то момент, имея трехкрактное преимущество по общему числу ударов, они уступали «пчелам» по попаданиям в створ.

В этом плане показательным оказался момент второго тайма, когда вроде бы прижатый к своим воротам «Брентфорд» выдал мощнейшую контратаку, и чемпиона спас отчаянный подкат Ляпорта в площади ворот. А после еще одной серии атак «Сити», в одной из которых Жоау Канселу нарвался на предупреждение за «нырок» в штрафной, Эдерсону пришлось ногами отбивать удар Тоуни с нескольких метров.

В итоге десять добавленных арбитром минут стали не подспорьем, а приговором для команды Хосепа Гвардиолы. Она получила контратаку после собственного углового, и Гюндоган не доработал за вылетевшим на прострел Тоуни. Третий снайпер АПЛ даже хет-трик мог сделать, только еще один его удар на линии ворот остановил Де Брейне. В любом случае, по матчам с двумя и более мячей в этом сезоне Тоуни уступает только Холанну (3 против 5), однако в этот раз норвежец остался на голодном пайке, а «Брентфорд» преподнес подарок «Арсеналу».

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 нояб, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Саутгемптон

Когда проводивший первый матч под началом Натана Джонса «Саутгемптон» практически мгновенно ответил на гол Роберту Фирмину результативным розыгрышем стандарта, мелькнула мысль о дне сенсаций. Но оказалось, это просто очередной классный штрафной Уорда-Прауса и просчет Алиссона, который воспользовался Адамс.

«Ливерпуль» на это отреагировал спокойно и к перерыву уже имел двойной перевес благодаря классным ударам Нуньеса. И, конечно, нельзя было не отметить два результативных паса Робертсона, который повторил рекорд бывшего игрока «Эвертона» Бейнса. Теперь эти футболисты с 53 баллами делят звание лучшего ассистента АПЛ среди защитников, а «Ливерпуль» все ближе к еврокубковой зоне.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 нояб, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:3
Лидс

Самый безумный матч дня завершился сверхволевой победой «Тоттенхэма», которому пришлось отыгрываться трижды, и в итоге «шпоры» не просто спаслись, а еще и выиграли. По драматизму и эмоциям это было сопоставимо с событиями двухнедельной давности, когда лондонцы с интервалом в несколько дней превратили 0:2 в 3:2 против «Борнмута» и забили решающий мяч «Марселю» на пятой добавленной минуте.

И в каком же порядке в таких играх Бентанкур! Уругваец не только настоящий боец, но еще и мастер важнейших голов. В субботу он выстрелил дублем, сначала забрав мяч на подборе, а потом оказался на позиции центрфорварда после эффектного соло Кулушевски. «Лидс» словно пережил эмоции «Борнмута», у которого белые неделю назад выиграли, уступая в два мяча.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Челси

Центральный матч тура ожидаемо получился самым напряженным. Про такие говорят, что игра в них идет до гола. «Челси» забить его не сумел, в чем повинен исключительно вытащивший мяч из угла Поуп, а буквально через пару минут «Ньюкасл» организовал оказавшуюся решающей атаку. Фактически гол создал протащивший мяч вдоль штрафной Альмирон, ухитрившийся дважды подработать мяч головой, а в угол ударом с хода снаряд уложил Уиллок.

«Сороки» свой успех заслужили, так как были более настойчивы и остры, потому они и уходят на каникулы третьими. Их последнее и пока единственное поражение случилось еще 31 августа, тогда как «Челси» продолжает падение. Пять матчей без побед, три поражения подряд и уже восьмое место.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 нояб, 22:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:2
Арсенал

Независимо от результата «Арсенал» уже знал, что встретит католическое Рождество на первом месте. Но вряд ли Микель Артета планировал замену плохо почувствовавшего себя Джаки уже на 15-й минуте. Между тем влияние этого хавбека на игру команды в текущем сезоне значительно, и, например, удары швейцарца могли помочь при взломе насыщенной обороны «Вулверхэмптона».

С остальным было не очень, однако начался второй тайм, и результат дала фирменная быстрая атака «канониров». С проникающим пасом Габриэла Жезуса и последующим прострелом Фабиу Виейры на Эдегора. Принимающий «волков» Хулен Лопетеги загрустил на трибуне: ему предстоит поднимать команду с последнего места. А норвежский капитан гостей с добивания еще и оформил дубль. Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» вырос до пяти очков.

Италия: «Наполи» рискованно расслабился

Италия. Серия А. 15-й тур
12 нояб, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:2
Удинезе

Пропустивший два матча из-за проблем со спиной Кварацхелия очень хотел сыграть в последнем перед ЧМ-2022 туре, однако и против находящегося рядом с еврокубковой зоной «Удинезе» Лучано Спаллетти пришлось обойтись без грузинской звезды. Только глубина состава «Наполи» серьезная, и Осимхен открыл счет, замкнув подачу из зоны ответственности Хвичи в исполнении Элмаса.

Это уже восьмой мяч, забитый нигерийцем головой, и по данному показателю в лигах топ-5 он уступает только Кейну. А вслед за очередным успехом Осимхена и второй гол эффектно закрутившего мяч в верхний угол Зелиньски подоспел. Ну а Элмас исполнил такое соло в случае с третьим взятием ворот, что сразу вспомнились лучшие голы Кварацхелии.

Хотя данное сравнение не слишком корректно по отношению к македонцу, и правильнее сказать, что у «Наполи» хватает крутых игроков, на фоне которых оборона «зебр» с экс-армейцем Бийолом была беспомощна. Да и не только она, поэтому южане уходят в отпуск с отрывом и серией из одиннадцати побед. Тем не менее, у Спаллетти будет масса вопросов к своим игрокам, которые в силу излишнего благодушия устроили себе нервотрепку в концовке.

Германия: яркий юбилей Мусиалы

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
12 нояб, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:2
РБ Лейпциг

В прошлом сезоне чудесное преображение «Лейпцига» началось после отставки Джесси Марша и прихода на пост главного тренера Доменико Тедеско. Теперь угодивших в кризис «быков» реанимировали заменой бывшего коуча «Спартака» на Марко Розе, и тот за десять матчей набрал 23 очка. Больше на данном отрезке в бундеслиге нет ни у кого, и до воскресной части тура «Лейпциг» будет занимать второе место. Очень интересно: как смотрят на это боссы дортмундской «Боруссии», которая расторгла контракт с Розе после единственного сезона.

В «Лейпциге» же точно довольны и вряд ли удивлены, ведь Розе — продукт системы «РБ». Он успешно работал в молодежной и главной командах «Зальцбурга». К тому же тренер еще и родился в Лейпциге, играл за местный клуб и начинал тренерскую карьеру со спасения «Локомотива» от вылета из региональной лиги. Это был скромный уровень, а сейчас Розе руководит звездами, которые, подобно Андре Силве, могут и забить, и отдать решающий пас, что и принесло победу в Бремене.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
12 нояб, 20:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
0:2
Бавария

В прошлом туре «Шальке» одержал первую с 10 сентября победу, однако полученных «кобальтовыми» эмоций не хватило на «Баварию». Все-таки последнее место против первого — это приговор. Да и более сильные соперники не знают, как сдержать мюнхенского вундеркинда Мусиалу, который в 19 лет и 259 дней стал самым юным игроком, проведшим 100 официальных матчей за мюнхенский суперклуб. И данный юбилей полузащитник отметил двумя результативными передачами, первая из которых — пяткой на Гнабри — стала номером для футбольных эстетов. Жаль, эффектный гол Мусиалы отменили из-за небольшого офсайда.

Статистика дня

3-й раз в рамках одного сезона «Брентфорд» обыграл как «Манчестер Сити», так и «МЮ». Прежде такое удавалось «пчелам» в сезонах-1936/37 и 1937/38.

4-м футболистом после Бэрри, Лэмпарда и Гиггза, проведшим 600 матчей в АПЛ, стал полузащитник «Ливерпуля» Милнер.

16 раз «Брентфорд» открывал счет в АПЛ и не потерпел ни одного поражения (+13=3).

0:7 самое крупное поражение в карьере главного тренера «Истанбул ББ» Эмере Белезоглу, а для наставника «Галатасарая» Окана Бурука — это самая крупная победа

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