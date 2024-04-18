Telegraf: «Партизан» летом проведет матчи против ЦСКА и «Динамо» в Москве

Сербский «Партизан» летом проведет три товарищеских матча с командами из РПЛ в Москве, сообщает Telegraf.

По информации источника, команда из Белграда в июле прибудет в столицу России. На 6 июля у черно-белых запланирован матч с «Динамо». 9-го или 10-го числа «Партизан» сыграет против ЦСКА. Имя третьего соперника, с которым сербский клуб встретится на турнире 12 июля, станет известно позднее.

Отмечается, что все расходы на проезд и пребывание в России оплатит принимающая сторона. При этом за участие в матчах «Партизан» получит бонус в размере 100 тысяч евро.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на четвертой позиции, имея в активе 37 баллов.