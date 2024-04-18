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Telegraf: «Партизан» летом проведет матчи против ЦСКА и «Динамо» в Москве

Алина Савинова
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Сербский «Партизан» летом проведет три товарищеских матча с командами из РПЛ в Москве, сообщает Telegraf.

По информации источника, команда из Белграда в июле прибудет в столицу России. На 6 июля у черно-белых запланирован матч с «Динамо». 9-го или 10-го числа «Партизан» сыграет против ЦСКА. Имя третьего соперника, с которым сербский клуб встретится на турнире 12 июля, станет известно позднее.

Отмечается, что все расходы на проезд и пребывание в России оплатит принимающая сторона. При этом за участие в матчах «Партизан» получит бонус в размере 100 тысяч евро.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на четвертой позиции, имея в активе 37 баллов.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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П
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Динамо

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