Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте

Драма на Лазурном берегу.

У «Монако» в этом сезоне появилась серьезная болезнь — монегаски пока ни разу не победили команду из текущей топ-7 лиги. Были отдельные неплохие матчи, как против «ПСЖ» (1:1), но результаты не впечатляют. К слову, эта болезнь распространяется и на еврокубки — в отборе Лиги чемпионов команда Филиппа Клемана напоролась на ПСВ, а на групповом этапе Лиги Европы ни разу не смогла обыграть занявший первое место в квартете «Ференцварош».

Матч с «Марселем» казался прекрасным шансом остановить тенденцию, обогнать конкурента, а заодно впервые в сезоне подняться на четвертое место. А мы вправе были рассчитывать на продолжение результативной серии Александра Головина — он забивал в двух предыдущих матчах в ворота «Анже» и «Тулузы», причем в обоих случаях княжеская команда побеждала.

Обыграть «Марсель» было предсказуемо тяжелее, чем аутсайдера или середняка. Команда Игора Тудора уже в первые десять минут могла забивать дважды — Нуну Тавареш и Гендузи промазали из убойных позиций. А в середине первого тайма жирный момент упустил Жиго — экс-защитник «Спартака» примерно с 11-метровой отметки пробил выше. «Марсель» больше владел мячом и логично забил на 35-й минуте — Алексис Санчес реализовал штрафной.

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Алексис Санчес забивает со штрафного. Фото AFP

«Монако» тоже атаковал, но не так часто и остро. Позиционные атаки у хозяев вообще не клеились, так что основная угроза воротам гостей исходила со стандартов. Привычная уже картина в этом сезоне: защитник Кайю Энрике разыгрывает угловой с Головиным, и россиянин подает в штрафную. Подобные трюки футболисты «Монако» исполняли несколько раз, а иногда Головин исполнял угловые напрямую сам. Правда, эти подачи сложно было назвать опасными.

В позиционной игре у Головина все было как обычно. Он занимал левый фланг в схеме 4-2-3-1, причем ту же структуру «Монако» сохранял без мяча, так что Александр редко уходил со своей позиции в первом тайме. Один раз пробил по воротам, причем для статистики это был удар в створ. Но на самом деле тот удар Головина из-за штрафной был заблокирован, и мяч опустился в руки Пау Лопесу уже утратившим скорость.

В обороне у Головина тоже не все получалось — на 26-й минуте он так плохо прервал головой диагональ, что получился пас под удар Клоссу. Мяч идеально лег защитнику «Марселя» на ногу, но улетел мимо.

Незадолго до перерыва «Монако» сравнял счет — Дьятта на правом фланге заработал пенальти, а Бен Йеддер его реализовал. Счет 1:1 не отражал происходившее на поле, но оказался авансом для «Монако» — после перерыва хозяева значительно прибавили и во владении, и в прессинге, и в обороне, а «Марсель» сдал. Гости вообще за весь второй тайм ударили по воротам всего дважды.

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Виссам Бен Йеддер реализует пенальти. Фото AFP

А «Монако» постепенно увеличивал давление и все-таки забил на 72-й минуте. Головин во втором тайме получил больше свободы, нередко появлялся на правом краю, а голевую атаку раскрутил через центр — Саша получил передачу в центральном круге, продвинул мяч на десять метров вперед и выдал отличный голевой пас в штрафную на Фолланда. Головин хоть и не забил, но в третьем матче лиги подряд поучаствовал в результативной атаке.

Однако победу хозяева не удержали. Как и ничью — два единственных удара «Марселя» по воротам за финальные 45 минут оказались результативными. Верету сделал счет 2:2, а на седьмой добавленной минуте после долгой осады ворот Пайет блестяще исполнил штрафной — и Колашинац вырвал победу для «Марселя».

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Радость футболистов гостей. Фото Reuters

«Монако» должен быть опустошен. Команда Филиппа Клемана потеряла важные очки в борьбе за Лигу чемпионов, в очередной раз не смогла обыграть соперникау из топ-7 и на перерыв уходит шестой.

Следующий матч «Монако» проведет только 28 декабря — уже после чемпионата мира.