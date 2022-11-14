Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте
У «Монако» в этом сезоне появилась серьезная болезнь — монегаски пока ни разу не победили команду из текущей топ-7 лиги. Были отдельные неплохие матчи, как против «ПСЖ» (1:1), но результаты не впечатляют. К слову, эта болезнь распространяется и на еврокубки — в отборе Лиги чемпионов команда Филиппа Клемана напоролась на ПСВ, а на групповом этапе Лиги Европы ни разу не смогла обыграть занявший первое место в квартете «Ференцварош».
Матч с «Марселем» казался прекрасным шансом остановить тенденцию, обогнать конкурента, а заодно впервые в сезоне подняться на четвертое место. А мы вправе были рассчитывать на продолжение результативной серии Александра Головина — он забивал в двух предыдущих матчах в ворота «Анже» и «Тулузы», причем в обоих случаях княжеская команда побеждала.
Обыграть «Марсель» было предсказуемо тяжелее, чем аутсайдера или середняка. Команда Игора Тудора уже в первые десять минут могла забивать дважды — Нуну Тавареш и Гендузи промазали из убойных позиций. А в середине первого тайма жирный момент упустил Жиго — экс-защитник «Спартака» примерно с 11-метровой отметки пробил выше. «Марсель» больше владел мячом и логично забил на 35-й минуте — Алексис Санчес реализовал штрафной.
«Монако» тоже атаковал, но не так часто и остро. Позиционные атаки у хозяев вообще не клеились, так что основная угроза воротам гостей исходила со стандартов. Привычная уже картина в этом сезоне: защитник Кайю Энрике разыгрывает угловой с Головиным, и россиянин подает в штрафную. Подобные трюки футболисты «Монако» исполняли несколько раз, а иногда Головин исполнял угловые напрямую сам. Правда, эти подачи сложно было назвать опасными.
В позиционной игре у Головина все было как обычно. Он занимал левый фланг в схеме 4-2-3-1, причем ту же структуру «Монако» сохранял без мяча, так что Александр редко уходил со своей позиции в первом тайме. Один раз пробил по воротам, причем для статистики это был удар в створ. Но на самом деле тот удар Головина из-за штрафной был заблокирован, и мяч опустился в руки Пау Лопесу уже утратившим скорость.
В обороне у Головина тоже не все получалось — на 26-й минуте он так плохо прервал головой диагональ, что получился пас под удар Клоссу. Мяч идеально лег защитнику «Марселя» на ногу, но улетел мимо.
Незадолго до перерыва «Монако» сравнял счет — Дьятта на правом фланге заработал пенальти, а Бен Йеддер его реализовал. Счет 1:1 не отражал происходившее на поле, но оказался авансом для «Монако» — после перерыва хозяева значительно прибавили и во владении, и в прессинге, и в обороне, а «Марсель» сдал. Гости вообще за весь второй тайм ударили по воротам всего дважды.
А «Монако» постепенно увеличивал давление и все-таки забил на 72-й минуте. Головин во втором тайме получил больше свободы, нередко появлялся на правом краю, а голевую атаку раскрутил через центр — Саша получил передачу в центральном круге, продвинул мяч на десять метров вперед и выдал отличный голевой пас в штрафную на Фолланда. Головин хоть и не забил, но в третьем матче лиги подряд поучаствовал в результативной атаке.
Однако победу хозяева не удержали. Как и ничью — два единственных удара «Марселя» по воротам за финальные 45 минут оказались результативными. Верету сделал счет 2:2, а на седьмой добавленной минуте после долгой осады ворот Пайет блестяще исполнил штрафной — и Колашинац вырвал победу для «Марселя».
«Монако» должен быть опустошен. Команда Филиппа Клемана потеряла важные очки в борьбе за Лигу чемпионов, в очередной раз не смогла обыграть соперникау из топ-7 и на перерыв уходит шестой.
Следующий матч «Монако» проведет только 28 декабря — уже после чемпионата мира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 1
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|2 : 1
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|2 : 1
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|5 : 0
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|2 : 1
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 1
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|2 : 2
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|1 : 1
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2