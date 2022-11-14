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Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Монако» — «Марсель» — 2:3. Александр Головин обнимает Кевина Фолланда.
Фото AFP
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Алексис Санчес забивает со штрафного.
Фото AFP
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Виссам Бен Йеддер реализует пенальти.
Фото AFP
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Радость футболистов гостей.
Фото Reuters
1/4
Драма на Лазурном берегу.
Франция. Лига 1. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:3
Марсель

У «Монако» в этом сезоне появилась серьезная болезнь — монегаски пока ни разу не победили команду из текущей топ-7 лиги. Были отдельные неплохие матчи, как против «ПСЖ» (1:1), но результаты не впечатляют. К слову, эта болезнь распространяется и на еврокубки — в отборе Лиги чемпионов команда Филиппа Клемана напоролась на ПСВ, а на групповом этапе Лиги Европы ни разу не смогла обыграть занявший первое место в квартете «Ференцварош».

Александр Головин (слева). Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти

Матч с «Марселем» казался прекрасным шансом остановить тенденцию, обогнать конкурента, а заодно впервые в сезоне подняться на четвертое место. А мы вправе были рассчитывать на продолжение результативной серии Александра Головина — он забивал в двух предыдущих матчах в ворота «Анже» и «Тулузы», причем в обоих случаях княжеская команда побеждала.

Обыграть «Марсель» было предсказуемо тяжелее, чем аутсайдера или середняка. Команда Игора Тудора уже в первые десять минут могла забивать дважды — Нуну Тавареш и Гендузи промазали из убойных позиций. А в середине первого тайма жирный момент упустил Жиго — экс-защитник «Спартака» примерно с 11-метровой отметки пробил выше. «Марсель» больше владел мячом и логично забил на 35-й минуте — Алексис Санчес реализовал штрафной.

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Алексис Санчес забивает со штрафного. Фото AFP
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Алексис Санчес забивает со штрафного.
Фото AFP

«Монако» тоже атаковал, но не так часто и остро. Позиционные атаки у хозяев вообще не клеились, так что основная угроза воротам гостей исходила со стандартов. Привычная уже картина в этом сезоне: защитник Кайю Энрике разыгрывает угловой с Головиным, и россиянин подает в штрафную. Подобные трюки футболисты «Монако» исполняли несколько раз, а иногда Головин исполнял угловые напрямую сам. Правда, эти подачи сложно было назвать опасными.

В позиционной игре у Головина все было как обычно. Он занимал левый фланг в схеме 4-2-3-1, причем ту же структуру «Монако» сохранял без мяча, так что Александр редко уходил со своей позиции в первом тайме. Один раз пробил по воротам, причем для статистики это был удар в створ. Но на самом деле тот удар Головина из-за штрафной был заблокирован, и мяч опустился в руки Пау Лопесу уже утратившим скорость.

В обороне у Головина тоже не все получалось — на 26-й минуте он так плохо прервал головой диагональ, что получился пас под удар Клоссу. Мяч идеально лег защитнику «Марселя» на ногу, но улетел мимо.

Незадолго до перерыва «Монако» сравнял счет — Дьятта на правом фланге заработал пенальти, а Бен Йеддер его реализовал. Счет 1:1 не отражал происходившее на поле, но оказался авансом для «Монако» — после перерыва хозяева значительно прибавили и во владении, и в прессинге, и в обороне, а «Марсель» сдал. Гости вообще за весь второй тайм ударили по воротам всего дважды.

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Виссам Бен Йеддер реализует пенальти. Фото AFP
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Виссам Бен Йеддер реализует пенальти.
Фото AFP

А «Монако» постепенно увеличивал давление и все-таки забил на 72-й минуте. Головин во втором тайме получил больше свободы, нередко появлялся на правом краю, а голевую атаку раскрутил через центр — Саша получил передачу в центральном круге, продвинул мяч на десять метров вперед и выдал отличный голевой пас в штрафную на Фолланда. Головин хоть и не забил, но в третьем матче лиги подряд поучаствовал в результативной атаке.

Однако победу хозяева не удержали. Как и ничью — два единственных удара «Марселя» по воротам за финальные 45 минут оказались результативными. Верету сделал счет 2:2, а на седьмой добавленной минуте после долгой осады ворот Пайет блестяще исполнил штрафной — и Колашинац вырвал победу для «Марселя».

«Монако» — «Марсель» — 2:3. Радость футболистов гостей. Фото Reuters
«Монако» — «Марсель» — 2:3. Радость футболистов гостей.
Фото Reuters

«Монако» должен быть опустошен. Команда Филиппа Клемана потеряла важные очки в борьбе за Лигу чемпионов, в очередной раз не смогла обыграть соперникау из топ-7 и на перерыв уходит шестой.

Следующий матч «Монако» проведет только 28 декабря — уже после чемпионата мира.

Александр Головин
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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11.11 23:00
Лион – Ницца
 1 : 1
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 2 : 1
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 5 : 0
13.11 17:00
Брест – Труа
 2 : 1
13.11 17:00
Лилль – Анже
 1 : 0
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 1 : 1
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 2 : 2
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 1 : 1
13.11 22:45
Монако – Марсель
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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