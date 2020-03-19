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Жена Луиза Адриану пошутила над пустыми полками в российских магазинах

16:07
Екатерина Дорожко. Фото Instagram
Екатерина Дорожко. Фото Instagram
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Жена нападающего «Палмейрас» Луиза Адриану российская модель Екатерина Дорожко в своем Instagram пошутила над россиянами, опустошающими прилавки магазинов в условиях пандемии коронавируса.

Дорожно опубликовала видео из магазина с пустыми полками, cопроводив его смеющимися смайлами и подписью: «Не надо так».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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