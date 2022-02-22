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Сегодня, 02:48

Защитник «Галатасарая» впервые сыграл в очках после 11 операций на глаза

Сергей Разин
корреспондент
Омар Эль-Абделлауи в матче с «Гезтепе».
Фото Twitter

«Галатасарай» в матче 26-го тура чемпионата Турции обыграл «Гезтепе» со счетом 3:2.

С первых минут сыграл защитник стамбульской команды Омар Эль-Абделлауи. Для 30-летнего норвежца это первый матч с 26 декабря 2020 года — в Новый год игрок получил травму глаз после того, как фейерверк взорвался у него в руках. Эль-Абделлауи перенес 11 операций и теперь играет в специальных очках.

Эль-Абделлауи выступает за «Галатасарай» с лета 2020 года. Также он играл за «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Олимпиакос» и «Халл».

ФК Галатасарай
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