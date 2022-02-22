Игроки карагандинского «Шахтера» несколько месяцев не получают зарплату

Игроки «Шахтера» несколько месяцев не получают зарплату, сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, в конце 2021 года клуб выдал футболистам гарантийные письма о финансовых обязательствах перед ними, однако их срок истек 20 февраля.

Сообщалось, что большая часть команды может бойкотировать матч 1-го тура КПЛ.

В этом сезоне «Шахтер» прошел в плей-офф квалификации Лиги конференций и в финал Кубка Казахстана. 1 марта в Казахстане стартует новый футбольный сезон.