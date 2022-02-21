Экс-игрок сборной Англии Уилшир будет зарабатывать в датском клубе 5 тысяч фунтов в неделю

Стали известны детали контракта экс-полузащитника сборной Англии и лондонского «Арсенала» Джека Уилшира с датским «Орхусом».

Зарплата англичанина в новом клубе будет составлять 5 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail. Отмечается, что Уилшир является не самым высокооплачиваемым игроком команды.

30-летний Уилшир подписал контракт с новой командой до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на сезон. Англичанин перешел в «Орхус» в качестве свободного агента.