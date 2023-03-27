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Сегодня, 14:33

Все клубы МЛС согласились выплачивать часть зарплаты Месси ради его перехода в лигу

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Клубы американской МЛС пришли к новому варианту для перехода форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в лигу, сообщает Sport.

По информации источника, «Интер Майами» не в состоянии полностью взять на себя зарплату аргентинского нападающего. В связи с этой ситуацией владельцы клубов МЛС достигли договоренности о том, что все команды будут выплачивать часть зарплаты футболиста.

35-летний форвард выступает за парижскую команду с августа 2021 года, его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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