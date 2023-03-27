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Сегодня, 17:24

Фабиу Силва рассказал, что жалел об уходе из «Порту»

Виктория Кравченко
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Нападающий ПСВ Фабиу Силва, играющий на данный момент в аренде «Вулверхэмптона», вспомнил об уходе из родного «Порту» в 2020 году.

«Мне немного больно, что я не смог показать больше в «Порту». Я не контролировал переход в «Вулвз». Так решил клуб, и, учитывая стоимость трансфера, я его понимаю. Я хотел бы остаться еще на год или два», — цитирует игрока издание VI.

Силва провел за «Порту» 21 матч, забив 3 гола. В 2020 году игрок перешел в «Вулверхэмптон» за 35 миллионов евро.

ФК Порту
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