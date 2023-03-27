Агент Шкурина: «Сейчас Илья находится в аренде. Вопрос о приостановке соглашения с ЦСКА не обсуждался»

Валерий Исаев, агент белорусского нападающего Ильи Шкурина, прокомментировал текущую ситуацию в карьере футболиста.

«На сегодняшний день есть решение ФИФА по приостановке контракта, и оно действует до июня этого года. Ни мы с футболистом, ни ЦСКА не выходили друг на друга и не обсуждали вопрос о приостановке соглашения. Сейчас Илья Шкурин находится в аренде. Сегодня действует аренда Шкурина, а не приостановка контракта, согласно правилу ФИФА. Сейчас футболист в аренде в другом клубе, и ЦСКА этому никак не препятствует. Мы с руководством московского клуба вообще не обсуждали вопрос о приостановке Ильей контракта и ухода бесплатно этим летом. Пока Шкурин в аренде, и ЦСКА никак не препятствует его возможному переходу в другой клуб. Посмотрим, что будет летом», — приводит Sport24 слова агента.

В сентябре 2022 года футболист был арендован «Маккаби» у ЦСКА до конца сезона-2022/23.