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Вратарь получил ожог при приготовлении стейка и пропустил матч чемпионата Греции

00:44
Кристофер Кнетт. Фото Goal.com.
Кристофер Кнетт. Фото Goal.com.
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Австрийский голкипер Кристофер Кнетт не смог сыграть за «Панетоликос» в матче чемпионата Греции против «Панатинаикоса». Как сообщает Goal.com, он получил ожог руки, когда готовил стейк у себя на кухне.

Как сообщил сам футболист, он будет готов к следующей игре. После случившегося завершить приготовление стейка пришлось его жене.

«Панетоликос» без австрийца обыграл «Панатинаикос» со счетом 1:0. Его сменщик Николаос Мелиссас сумел отыграть «на ноль».

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