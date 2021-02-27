Вратарь получил ожог при приготовлении стейка и пропустил матч чемпионата Греции

Австрийский голкипер Кристофер Кнетт не смог сыграть за «Панетоликос» в матче чемпионата Греции против «Панатинаикоса». Как сообщает Goal.com, он получил ожог руки, когда готовил стейк у себя на кухне.

Как сообщил сам футболист, он будет готов к следующей игре. После случившегося завершить приготовление стейка пришлось его жене.

«Панетоликос» без австрийца обыграл «Панатинаикос» со счетом 1:0. Его сменщик Николаос Мелиссас сумел отыграть «на ноль».