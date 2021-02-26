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Венгер может возглавить «Фенербахче»

20:50
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить турецкий «Фенербхаче», сообщает Bild со ссылкой на турецкие СМИ. По информации источника, нынешний главный тренер Эрол Бурут может вскоре покинуть «Фенербхаче».

Среди кандидатов отмечают бывшего тренера «Фенербхаче» Кристофа Даума, спортивного директора клуба Эмре Белозоглу, экс-тренера «Башакшехира» Окана Бурука и Арсена Венгера.

Напомним, что в январе в «Фенербахче» перешел полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Озил ранее играл под руководством Венгера с 2013 по 2018 годы.
Французский специалист возглавлял «Арсенал» на протяжении 23 лет. С лондонским клубом Венгер выиграл 3 чемпионата Англии, 7 Кубков Англии, 7 Суперкубков Англии и один раз выходил в финал Лиги чемпионов.

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