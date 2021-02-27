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Форвард «Далласа» пообещал поцеловать ноги Месси, если игрок перейдет в MLS

08:14
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Далласа» Франко Джара 27 февраля в интервью 90min прокомментировал возможнный переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в MLS.

«Месси в MLS? Это было бы невероятно круто! Если бы Лео оказался здесь, я бы поцеловал ему ноги», — заявил Джара.

34-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании (18 голов и 5 результативных передач). После 24 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом, и аргентинец не планирует его продлевать.

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