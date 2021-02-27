Форвард «Далласа» пообещал поцеловать ноги Месси, если игрок перейдет в MLS

Нападающий «Далласа» Франко Джара 27 февраля в интервью 90min прокомментировал возможнный переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в MLS.

«Месси в MLS? Это было бы невероятно круто! Если бы Лео оказался здесь, я бы поцеловал ему ноги», — заявил Джара.

34-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании (18 голов и 5 результативных передач). После 24 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом, и аргентинец не планирует его продлевать.