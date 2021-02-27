Форвард «Далласа» пообещал поцеловать ноги Месси, если игрок перейдет в MLS
Нападающий «Далласа» Франко Джара 27 февраля в интервью 90min прокомментировал возможнный переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в MLS.
«Месси в MLS? Это было бы невероятно круто! Если бы Лео оказался здесь, я бы поцеловал ему ноги», — заявил Джара.
34-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании (18 голов и 5 результативных передач). После 24 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом, и аргентинец не планирует его продлевать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю