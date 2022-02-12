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«Пять минут абсолютного хаоса». Опубликовано видео драки после матча «Порту» — «Спортинг»

Видео массовой драки после матча «Порту» — «Спортинг»
Евгений Козинов
Корреспондент
Матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой стычкой игроков.
Фото Reuters

Телеканал BT Sport опубликовал в Twitter видео массовой драки после матча 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» (2:2). Главный арбитр встречи показал три красные карточки по итогам потасовки.

«Пять минут абсолютного хаоса в концовке триллера между «Порту» и «Спортингом». Пепе получил одну из трех красных карточек, показанных после финального свистка, поскольку между обеими командами вспыхнула бойня.

«Драконы» продлили свою беспроигрышную серию до 50 матчей!", — гласит текст твита.

«Порту» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» идет на второй строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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