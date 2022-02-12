«Пять минут абсолютного хаоса». Опубликовано видео драки после матча «Порту» — «Спортинг»
Видео массовой драки после матча «Порту» — «Спортинг»
Телеканал BT Sport опубликовал в Twitter видео массовой драки после матча 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» (2:2). Главный арбитр встречи показал три красные карточки по итогам потасовки.
«Пять минут абсолютного хаоса в концовке триллера между «Порту» и «Спортингом». Пепе получил одну из трех красных карточек, показанных после финального свистка, поскольку между обеими командами вспыхнула бойня.
«Драконы» продлили свою беспроигрышную серию до 50 матчей!", — гласит текст твита.«Порту» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» идет на второй строчке.
Новости