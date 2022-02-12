Телеканал BT Sport опубликовал в Twitter видео массовой драки после матча 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» (2:2). Главный арбитр встречи показал три красные карточки по итогам потасовки.

«Пять минут абсолютного хаоса в концовке триллера между «Порту» и «Спортингом». Пепе получил одну из трех красных карточек, показанных после финального свистка, поскольку между обеими командами вспыхнула бойня.

«Драконы» продлили свою беспроигрышную серию до 50 матчей!", — гласит текст твита.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting ??



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! ?? pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

«Порту» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» идет на второй строчке.