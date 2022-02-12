«Фенербахче» обыграл «Гиресунспор», «Галатасарай» и «Кайсериспор» сыграли вничью

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Турции.

«Фенербахче» на выезде обыграл «Гиресунспор» (2:1). Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 19-й минуте.

«Истанбул Башакшехир» победил «Газиантеп» (2:0). «Галатасарай» дома не сумел победить «Кайсериспор» (1:1).

Чемпионат Турции. Суперлига

25-й тур

«Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп» — 2:0 (1:0)

Голы: Пицци, 34, Гюрлер, 87

«Гиресунспор» — «Фенербахче» — 1:2 (1:1)

Голы: Чикиньо, 2 — Валенсия, 30, Пелкас, 53

Удаление: Перес («Гиресунспор»), 82

«Галатасарай» — «Касериспор» — 1:1 (0:0)

Голы: Мохамед, 85 — Кардозу, 69