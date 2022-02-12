Президент «Спортинга» обвинил «Порту» в драке после матча

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш обвинил «Порту» в случившейся драке после матча 22-го тура чемпионата Португалии.

«Эта игра отражает для меня то, чем были последние 40 лет в португальском футболеа. Эпоху, когда у них был президент по имени Пинту да Кошта», — сказал Варандаш, ссылаясь на президента «Порту».

Varandas: «40 anos de Pinto da Costa ficaram demonstrados neste jogo.» pic.twitter.com/QKveHGgAWO — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 11, 2022

«Порту» спустя несколько минут выступил на официальной странице в Twitter с опровержением.

«40 лет Пинту да Кошты — это 22 национальных чемпионата, два национальных кубка, две Лиги Европы, два межконтинентальных кубка, один Суперкубок УЕФА, при этом «Спортинг» выиграл всего четыре чемпионства. Вы учувствуете зуд? И он растет», — гласит заявление.