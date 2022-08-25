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Сегодня, 11:26

В «Андерлехте» отреагировали на информацию об интересе к Абильдгору

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

В пресс-службе «Андерлехта» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильдгору.

«Мы никогда не комментируем информацию о трансферах до того, как она станет официальной. Но могу сказать, что пока не слышал об Абильдгоре», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Андерлехт» интересуется Абильдгором. Стороны ведут переговоры о возможном переходе датчанина.

Абильдгор перешел в «Рубин» в 2020 году за 1 миллион евро из датского «Ольборга».

Контракт 26-летнего игрока с казанским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.

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