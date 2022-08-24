Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

24 августа, 23:49

«Бенфика» объявила о трансфере полузащитника «Фейеноорда» Эурснеса

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Фредрик Эурснес.
Фото ФК &quot;Бенфика&quot;

Полузащитник «Фейеноорда» Фредрик Эурснес перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба. Соглашение норвежца с новой командой рассчитано на 5 сезонов.

«Для меня это великий день. Подписание контракта с «Бенфикой» — это впечатляюще, и я очень счастлив. Это очень, очень большой клуб с болельщиками по всему миру. Это клуб с великой историей и, надеюсь, с большим будущим», — цитирует Эурснеса пресс-служба «Бенфики».

В прошедшем сезоне 26-летний норвежец провел за «Фейеноорд» 50 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.slbenfica.pt/pt-pt/agora/noticias/2022/08/24/futebol-benfica-fredrik-aursnes-contratacao-oficial
Футбол
ФК Бенфика
ФК Фейеноорд
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Месси похвасталась упругими ягодицами в обтягивающих штанишках
Клубы из Крыма хотят интегрировать в российский футбол: что известно о первых заявлениях ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент главного тренера «ЧФР Клуж» Петреску заявил, что клуб не интересовался Новосельцевым
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости