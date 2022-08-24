«Бенфика» объявила о трансфере полузащитника «Фейеноорда» Эурснеса

Полузащитник «Фейеноорда» Фредрик Эурснес перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба. Соглашение норвежца с новой командой рассчитано на 5 сезонов.

«Для меня это великий день. Подписание контракта с «Бенфикой» — это впечатляюще, и я очень счастлив. Это очень, очень большой клуб с болельщиками по всему миру. Это клуб с великой историей и, надеюсь, с большим будущим», — цитирует Эурснеса пресс-служба «Бенфики».

В прошедшем сезоне 26-летний норвежец провел за «Фейеноорд» 50 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.