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Сегодня, 13:20

В «Маккаби» отреагировали на новость о предложении «Сочи» по трансферу Перицы

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

В пресс-службе «Маккаби» (Тель-Авив) в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о том, что нападающий клуба Стипе Перица отклонил предложение «Сочи».

«Мы ничего не знаем о том, что Перица отклонил предложение «Сочи», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее издание walla.co.il сообщило, что 27-летний хорват отклонил на прошедшей неделе контрактное предложение «Сочи» на сумму 700 тысяч евро за сезон.

Срок контракта Перицы с «Маккаби» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за клуб.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,7 миллиона евро.

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