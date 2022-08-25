В «Маккаби» отреагировали на новость о предложении «Сочи» по трансферу Перицы

В пресс-службе «Маккаби» (Тель-Авив) в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о том, что нападающий клуба Стипе Перица отклонил предложение «Сочи».

«Мы ничего не знаем о том, что Перица отклонил предложение «Сочи», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее издание walla.co.il сообщило, что 27-летний хорват отклонил на прошедшей неделе контрактное предложение «Сочи» на сумму 700 тысяч евро за сезон.

Срок контракта Перицы с «Маккаби» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за клуб.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,7 миллиона евро.