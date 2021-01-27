«Трабзонспор» победил «Истанбул» и выиграл Суперкубок Турции, Епуряну получил красную карточку

«Трабзонспор» победил «Истанбул» в матче за Суперкубок Турции. Команда одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что «Истанбул» заканчивал матч в меньшиснтве после удаления защитника Александра Епуряну. Именно после этого «Трабзонспор» смог дожать соперника и забить победный гол.

«Истанбул» в прошлом сезоне под руководством Окана Бурука впервые в истории завоевал чемпионский титул. «Трабзонспор» стал обладателем Кубка страны.