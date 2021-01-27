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«Трабзонспор» победил «Истанбул» и выиграл Суперкубок Турции, Епуряну получил красную карточку

23:12
Игроки «Трабзонспора» празднуют гол. Фото Twitter
Игроки «Трабзонспора» празднуют гол. Фото Twitter
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«Трабзонспор» победил «Истанбул» в матче за Суперкубок Турции. Команда одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что «Истанбул» заканчивал матч в меньшиснтве после удаления защитника Александра Епуряну. Именно после этого «Трабзонспор» смог дожать соперника и забить победный гол.

«Истанбул» в прошлом сезоне под руководством Окана Бурука впервые в истории завоевал чемпионский титул. «Трабзонспор» стал обладателем Кубка страны.

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