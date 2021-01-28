28 участников скандала с договорными матчами в Греции оправданы

Апелляционный уголовный суд Греции оправдал 28 обвиняемых по делу о договорных матчах, сообщает sport24.gr.

Дело касалось договорных матчей в Греции с 2012 по 2015 годы. Среди оправданных чиновники, футболисты, тренеры, судьи и владельцы клубов. Среди них президент Греческой федерации футбола Гиоргос Саррис и владелец «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис.

Ранее в Греции уже случались скандалы с договорными матчами. В марте 2018 года 58 человек были признаны виновными по делу о договорных матчах в сезоне 2010/2011.