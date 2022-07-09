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Сегодня, 12:57

«Спортинг» согласовал с «Барселоной» трансфер Тринкау

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спортинг» достиг соглашения с «Барселоной» о подписании полузащитника Франсишку Тринкау, сообщает Record.

По данным источника, португальская команда заплатит 10 миллионов евро за 50 процентов спортивных прав на 22-летнего футболиста. «Барселона» останется владельцем половины прав на Тринкау и будет иметь опцион на его возвращение, включенный в сделку.

Полузащитник провел прошлый сезон на правах аренды в «Вулверхэмптоне». Португалец сыграл за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Его контракт с «Барселоной» действует до июня 2025 года.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/sporting/detalhe/noticia-record-trincao-a-caminho-do-sporting?ref=HP_DestaquesPrincipais

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