«Спортинг» согласовал с «Барселоной» трансфер Тринкау

«Спортинг» достиг соглашения с «Барселоной» о подписании полузащитника Франсишку Тринкау, сообщает Record.

По данным источника, португальская команда заплатит 10 миллионов евро за 50 процентов спортивных прав на 22-летнего футболиста. «Барселона» останется владельцем половины прав на Тринкау и будет иметь опцион на его возвращение, включенный в сделку.

Полузащитник провел прошлый сезон на правах аренды в «Вулверхэмптоне». Португалец сыграл за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Его контракт с «Барселоной» действует до июня 2025 года.