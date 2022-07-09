«Динамо» из Тбилиси подписало экс-защитника «Уфы» Табидзе

«Динамо» из Тбилиси подписало экс-защитника «Уфы» Джемала Табидзе.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца 2023 года.

В марте Табидзе и «Уфа» по обоюдному согласию сторон расторгли трудовое соглашение. 26-летний защитник перешел в команду летом 2017 года из екатеринбургского «Урала». За это время футболист провел 90 матчей в составе «Уфы» и забил один гол.

В сезоне-2021/22 РПЛ Табидзе не провел ни одного матча.