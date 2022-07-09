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Сегодня, 07:16

«Лос-Анджелес» в дерби обыграл «ЛА Гэлакси», Кьеллини остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Джорджо Кьеллини.
Фото ФК «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Хосе Сифуентес, еще один гол с передачи Карлоса Велы забил Кристиан Аранго. Защитник Джорджо Кьеллини, присоединившийся к «Лос-Анджелесу» летом, впервые попал в заявку на матч, но остался в запасе. У гостей голы забили Сэмюэль Грансир и Райан Равелосон.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 39 очками занимает первое место в Западной конференции, «ЛА Гэлакси» с 27 очками — на четвертой строчке.

Джорджо Кьеллини
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