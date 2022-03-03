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«Порту» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

«Порту» обыграл «Спортинг»
Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Спортинг» — «Порту» — 1:2.
Фото Twitter

«Порту» переиграл «Спортинг» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:1. Игра прошла в Лиссабоне.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины встречи Пабло Сарабия вывел лиссабонцев вперед. На 59-й минуте в ворота «Спортинга» был назначен пенальти, который реализовал иранец Мехди Тареми. Через 5 минут он ассистировал Эванилсону, забившему победный гол.

Ответная игра между «Спортингом» и «Порту» состоится на «Драгау» 20 апреля.

Второй финалист определится в противостоянии «Тонделы» и «Мафры». Первый матч состоится 3 марта, а ответный — 20 апреля.

Футбол
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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