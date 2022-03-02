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Сегодня, 19:13

Муту возглавил бухарестский «Рапид»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Адриан Муту возглавил «Рапид» из Бухареста, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

Контракт рассчитан до 2023 года.

Публикация от FC Rapid 1923 (@fcrapid1923oficial)

«Рапид» — важный клуб в Румынии, я счастлив быть здесь, но в то же время я сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу и добиваться еще лучших результатов. Это большая ответственность, прошлые результаты и история обязывают нас выкладываться на 100 процентов для этого клуба", — приводит слова Мути сайт клуба.

43-летний специалист ранее тренировал «Волунтари», «Аль-Вахда» U21, сборную Румынии U21. Последний клуб, который Муту возглавлял был «Университатя Крайова 1948».

Источник: https://www.fcrapid.ro/adrian-mutu-este-noul-antrenor-al-rapidului/
Адриан Муту
Футбол
ФК Рапид (Бухарест)
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