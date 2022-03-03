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Сегодня, 17:04

Черчесов оценил выход «Ференцвароша» в полуфинал Кубка Венгрии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Венгрии.

— Мы вышли в полуфинал Кубка Венгрии. Сыграем там 20 апреля. Соперника и хозяина поля в нашей паре определит жеребьевка. В четвертьфинале против «Гонведа» мы очень хорошо провели первый тайм. Выиграли матч в итоге 1:0, но в концовке пришлось немного понервничать. Считаю, что нам надо прибавлять в реализации и снимать все вопросы задолго до финального свистка.

Против «Гонведа» дебютировал Эсити, который недавно пришёл из ПАОКа. Он провел неплохой матч, но объективно ему было трудно. Уверен, что он может играть ещё сильнее.

В следующем туре чемпионата Венгрии нас ждёт «Кишварда», которая отстаёт всего на два очка. У нас есть хороший шанс увеличить преимущество, будем стараться", — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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