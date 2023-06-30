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Сегодня, 22:58

Соседи Роналду возмущены домом футболиста: «Дом такой большой, что похож на больницу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Соседи нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказались о строительстве нового особняка форварда в Португалии.

«Предстоит еще минимум год работ. Работы идут уже три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица была перекрыта на несколько месяцев, мой сад полон пыли», — приводит слова одного из соседей Look.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад 38-летнего португальца в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий провел 16 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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