Источник: переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен
Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен, сообщает Legalbet.
По данным источника, в клубе ожидают нового президента, в связи с этим клуб пока не планирует трансферы.
В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
Источник: legalbet.ru
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