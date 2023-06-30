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Сегодня, 23:46

Источник: переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен

Руслан Минаев
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Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен, сообщает Legalbet.

По данным источника, в клубе ожидают нового президента, в связи с этим клуб пока не планирует трансферы.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: legalbet.ru
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
ФК Шабаб Аль-Ахли
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