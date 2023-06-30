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Сегодня, 18:44

Агент Шимича удивлен, что по игроку нет предложений из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Боян Остожич рассказал, что российские клубы не проявили интереса к полузащитнику Велько Шимичу.

«По Шимичу нет предложений из России, чему я сильно удивлен, все-таки он сейчас находится в статусе свободного агента», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний футболист выступал за «Войводину». За сербский клуб он провел 37 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-po-shimichu-net-predlozhenij-iz-rossii-chemu-ya-sil-no-udivlen/
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