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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» и продлил серию без поражений

Руслан Минаев
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«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Мэйчжоу Хакка» в матче 16-го тура чемпионата Китая — 3:0.

Дубль оформил Сефас Малеле, забив голы в каждом из таймов. Еще один гол забил Се Пэнфэй.

Команда российского тренера Леонида Слуцкого продлила беспроигрышную серию до 18 матчей — 14 побед и 4 ничьих.

После 16 туров суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице. Лидирует «Шанхай Порт» — 42 очка. «Мэйчжоу Хакка» с 13 очками — на 13-й строчке.

Китай. Суперлига. 16-й тур
26 июн, 14:00. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
3:0
Мэйчжоу Хакка

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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