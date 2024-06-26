«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» и продлил серию без поражений

«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Мэйчжоу Хакка» в матче 16-го тура чемпионата Китая — 3:0.

Дубль оформил Сефас Малеле, забив голы в каждом из таймов. Еще один гол забил Се Пэнфэй.

Команда российского тренера Леонида Слуцкого продлила беспроигрышную серию до 18 матчей — 14 побед и 4 ничьих.

После 16 туров суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице. Лидирует «Шанхай Порт» — 42 очка. «Мэйчжоу Хакка» с 13 очками — на 13-й строчке.