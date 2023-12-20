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Канчельскис: «Какую команду Слуцкий возглавил? Команду КВН?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Какую команду он возглавил? Команду КВН? Что я могу сказать... Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого и им поверили. Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин». Он возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.

Леонид Слуцкий. Слуцкий сыграет против Роналду? Через месяц «Аль-Наср» встретится с «Шанхай Шэньхуа»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-kakuyu-komandu-vozglavil-slutskij-komandu-kvn/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
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