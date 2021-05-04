Шевченко раскрыл некоторые подробности своего детства
06:38
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своей книге описал некоторое подробности своего детства.
Специалист родился в деревне Дворковщине. В 1986 году в 200 километрах от этого места произошла авария на Чернобыльской АЭС.
«Я до сих пор мучаюсь. Я оказался в 1500 километрах от дома и помню, что жил словно в кино.
Друзей становилось все меньше. Все погибли, но не от радиации, а от алкоголя, наркотиков, проблем с оружием... Мир, который мы знали, разваливался", — приводит отрывки из автобиографии Шевченко издание Corriere della Sera.
Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. В 2004 году он выиграл «Золотой мяч».
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