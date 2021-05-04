«Аль-Садд» решил не продлевать контракт с Хави

Руководство катарского клуба «Аль-Садд» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Хави, сообщает 3 мая Al Kass TV. Соглашение испанского специалиста истекает в конце сезона.

«Аль-Садд» не сумел выйти из группы в азиатской Лиге чемпионов, заняв второе место в своей группе, которое не дает автоматического права выхода в плей-офф. При этом команда выиграла все внутренние турниры — чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Эмира.

41-летний специалист выступал за «Аль-Садд» с 2015 по 2019 год, после чего стал тренером команды. Двукратный чемпион Катара (в качестве игрока и в качестве тренера). Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы Хави возглавил «Барселону» вместо Роналда Кумана.