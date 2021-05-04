Бывший нападающий «Спартака» Сакала стал игроком «Рейнджерс»

Бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала перейдет из бельгийского «Остенде» в шотландский «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба из Глазго 4 мая.

? FIRST INTERVIEW: @RangersTV subscribers can now watch an exclusive first interview with Fashion Sakala.



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Сакала на правах свободного агента подпишет четырехлетний контракт с «Рейнджерс». Нападающий станет игроком чемпионов Шотландии летом после получения разрешения на работу.

Сакала в 2018 году перешел в «Остенде» из московского «Спартака». В этом сезоне 24-летний замбиец забил 13 голов в 30 матчах за бельгийский клуб.