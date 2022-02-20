«Юнион» на выезде разгромил «Шарлеруа» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

«Юнион» победил «Шарлеруа» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Бельгии.

Голы забивали Кристиан Берджесс, Жан Тьерри Лазар Амани и Алекс Мильян. При этом гости играли в меньшинстве весь второй тайм.

«Юнион» набрал 63 очка и занимает первое место. У «Шарлеруа» 43 очка и шестая позиция.

Чемпионат Бельгии

28-й тур

«Шарлеруа» — «Юнион» — 0:3 (0:2)

Голы: Берджесс. 4, Амани, 38, Мильян, 90+1

Удаление: Ванзейр («Юнион»), 45+3