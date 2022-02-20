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Сегодня, 01:28

Станислав Черчесов о матче с МТК: «Соперник очень хорошо защищался»

Евгений Петров
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с МТК (0:0) в 21-м туре чемпионата Венгрии.

«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты. Отмененный гол Закариассена? Я думаю, у тренера в голове такие же чувства, как у игрока. Мы хотели заменить его после гола. Мы не были готовы к тому, что придется снова бороться за победу при счете 0:0.

Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме. Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие — это процесс, который требует времени».

«Ференцварош» набрал 42 очка. Команда, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, осталась на первом месте. У идущей на втором месте «Пушкаш Академии» 40 очков при матче в запасе.

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Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

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Ф1 (-1.5)

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Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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