Станислав Черчесов о матче с МТК: «Соперник очень хорошо защищался»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с МТК (0:0) в 21-м туре чемпионата Венгрии.

«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты. Отмененный гол Закариассена? Я думаю, у тренера в голове такие же чувства, как у игрока. Мы хотели заменить его после гола. Мы не были готовы к тому, что придется снова бороться за победу при счете 0:0.

Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме. Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие — это процесс, который требует времени».

«Ференцварош» набрал 42 очка. Команда, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, осталась на первом месте. У идущей на втором месте «Пушкаш Академии» 40 очков при матче в запасе.