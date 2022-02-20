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Сегодня, 19:28

«Ференцварош» Черчесова остался на первом месте в чемпионате Венгрии благодаря поражению «Пушкаш Академии»

Евгений Петров
Корреспондент

«Пушкаш Академия» дома уступила «Дебрецену» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.

Дубль в составе победителей сделал Дориан Бабунски. Благодаря этому результату «Ференцварош», который тренирует российский специалиста Станислав Черчесов, остался на первом месте с 42 очками.

У «Пушкаш Академии» на два очка меньше и второе место. «Дебрецен» на восьмой позиции — 26 очков.

Чемпионат Венгрии

21-й тур

«Пушкаш Академия» — «Дебрецен» — 0:2 (0:1)

Голы: Бабунски, 17, 70

Станислав Черчесов
ФК Дебрецен
ФК Ференцварош
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