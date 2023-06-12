Агуэро: «Месси рассмеялся, когда я сказал ему, что «Интер Майами» нужно вывести в плей-офф»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своем разговоре с форвардом Лионелем Месси, который продолжит карьеру в «Интер Майами».

«Мы разговаривали с ним некоторое время назад, и я отправил ему турнирную таблицу МЛС. Я сказал ему: «Послушай меня, твоя команда отстает, лучше тебе поднять ее до восьмой-девятой строчки, чтобы выйти в плей-офф». Он очень смеялся. Да и что тут можно сказать? Лео смеялся вместе со мной. «Нам надо забраться в плей-офф, мы должны попасть туда», — сказал он мне», — приводит слова Агуэро аргентинское издание Clarin.

«Интер Майами» идет на последнем месте в Восточной конференции, отставая на 7 очков от девятой строчки.