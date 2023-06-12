Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:45

Гунько: «Урарту» приобрел экс-игрока «Арсенала» Саного благодаря усилиям брата Нобеля Арустамяна»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Яя Саного.
Фото ФК «Урарту»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что «Урарту» приобрел бывшего форварда лондонского «Арсенала» Яя Саного благодаря усилиям спортивного директора клуба из столицы Армении Самвела Арустамяна, брата известного комментатора и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

– Как вам удалось приобрести легионера с опытом, пусть и достаточно давним, игры на таком уровне?

– Это результат великолепной работы нашего спортивного директора Самвела Арустамяна.

– Для читателей, которые не в курсе, поясню – родного брата популярного журналиста и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

– Да, и Нобель приехал поздравить нас с чемпионством на матч последнего тура с «Араратом». Он очень переживает за брата и за «Урарту».

– Может, и в селекционной работе участвует?

– Ничего об этом не знаю. А с Самвелом у нас было несколько сеансов видеосвязи с Саного. Жаль, нам не удалось подвести Яя без травм к этой части чемпионата – на первой же тренировке в Эмиратах, когда он вошел в общую группу, случился ужасный стык, в котором он повредил связки. После этого нам долго пришлось его ждать, но, когда это произошло, он полностью оправдал свое появление в команде своей страстью и самоотдачей.

Он успел провести на поле всего минут 60, но психологически это были очень важные минуты и голы. Той своей игрой он заставил соперников, включая тот же «Пюник», бояться его, оттягивать на его нейтрализацию серьезные силы. И это помогло нашей команде в целом.

– Саного остается в «Урарту»?

– Да. У него контракт, он полноценный игрок нашей команды. Если вдруг на него не поступит какое-то баснословное предложение, и наш президент Джеван Челоянц не решит его продать. При первых же разговорах мы поняли, что футболист мотивирован полноценно вернуться на поле, заявить о себе. Для Яя «Урарту» не был результатом поиска команды для заработка денег. Он очень много работал, и по отношению в коллективе, с партнерами это – топ-уровень. Никакой звездности нет и в помине. И футболисты, и все мы были приятно удивлены. Убежден, что трансфер был абсолютно правильным, хотя его появления на поле и пришлось долго ждать, – сказал Гунько.

Саного выступает за «Урарту» с января этого года. Он провел 2 матча за команду, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее 30-летний француз играл за «Хаддерсфилд», «Тулузу», лондонский «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Осер».

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агуэро: «Месси рассмеялся, когда я сказал ему, что «Интер Майами» нужно вывести в плей-офф»

Гунько рассказал, как получил паспорт Армении
Новости
RSS RSS
Все новости