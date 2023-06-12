Гунько: «Урарту» приобрел экс-игрока «Арсенала» Саного благодаря усилиям брата Нобеля Арустамяна»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что «Урарту» приобрел бывшего форварда лондонского «Арсенала» Яя Саного благодаря усилиям спортивного директора клуба из столицы Армении Самвела Арустамяна, брата известного комментатора и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

– Как вам удалось приобрести легионера с опытом, пусть и достаточно давним, игры на таком уровне?

– Это результат великолепной работы нашего спортивного директора Самвела Арустамяна.

– Для читателей, которые не в курсе, поясню – родного брата популярного журналиста и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

– Да, и Нобель приехал поздравить нас с чемпионством на матч последнего тура с «Араратом». Он очень переживает за брата и за «Урарту».

– Может, и в селекционной работе участвует?

– Ничего об этом не знаю. А с Самвелом у нас было несколько сеансов видеосвязи с Саного. Жаль, нам не удалось подвести Яя без травм к этой части чемпионата – на первой же тренировке в Эмиратах, когда он вошел в общую группу, случился ужасный стык, в котором он повредил связки. После этого нам долго пришлось его ждать, но, когда это произошло, он полностью оправдал свое появление в команде своей страстью и самоотдачей.

Он успел провести на поле всего минут 60, но психологически это были очень важные минуты и голы. Той своей игрой он заставил соперников, включая тот же «Пюник», бояться его, оттягивать на его нейтрализацию серьезные силы. И это помогло нашей команде в целом.

– Саного остается в «Урарту»?

– Да. У него контракт, он полноценный игрок нашей команды. Если вдруг на него не поступит какое-то баснословное предложение, и наш президент Джеван Челоянц не решит его продать. При первых же разговорах мы поняли, что футболист мотивирован полноценно вернуться на поле, заявить о себе. Для Яя «Урарту» не был результатом поиска команды для заработка денег. Он очень много работал, и по отношению в коллективе, с партнерами это – топ-уровень. Никакой звездности нет и в помине. И футболисты, и все мы были приятно удивлены. Убежден, что трансфер был абсолютно правильным, хотя его появления на поле и пришлось долго ждать, – сказал Гунько.

Саного выступает за «Урарту» с января этого года. Он провел 2 матча за команду, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее 30-летний француз играл за «Хаддерсфилд», «Тулузу», лондонский «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Осер».

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