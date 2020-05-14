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Президент «Бешикташа» заразился коронавирусом

14:59
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Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что Нур Чеби сдал тест в среду, 13 мая. Ранее сообщалось, что в «Бешикташе» зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом.

Накануне Федерация футбола Турции объявила, что матчи чемпионата возобновятся 12 июня.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.

В Турции выявлено 143 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 3 952 летальных исходов, выздоровели 101 715 человек.

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