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«Остин» пропустил нелепый гол: команда Дриусси устроила перепасовку в своей вратарской. Видео

04:48

«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС принимает «Даллас».

На 5-й минуте встречи хозяева пропустили нелепый гол: вратарь «зеленых» Брэд Стьювер разыграл мяч с защитником и получил его обратно, однако следующий пас перехватили соперники и забили гол с пяти метров.

Отметим, за «Остин» выступает экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, который перешел в клуб МЛС этим летом.

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Сергей Разин все материалы автора

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