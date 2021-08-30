«Остин» пропустил нелепый гол: команда Дриусси устроила перепасовку в своей вратарской. Видео

«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС принимает «Даллас».

На 5-й минуте встречи хозяева пропустили нелепый гол: вратарь «зеленых» Брэд Стьювер разыграл мяч с защитником и получил его обратно, однако следующий пас перехватили соперники и забили гол с пяти метров.

Отметим, за «Остин» выступает экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, который перешел в клуб МЛС этим летом.