«Остин» пропустил нелепый гол: команда Дриусси устроила перепасовку в своей вратарской. Видео
04:48
«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС принимает «Даллас».
На 5-й минуте встречи хозяева пропустили нелепый гол: вратарь «зеленых» Брэд Стьювер разыграл мяч с защитником и получил его обратно, однако следующий пас перехватили соперники и забили гол с пяти метров.
Отметим, за «Остин» выступает экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, который перешел в клуб МЛС этим летом.
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