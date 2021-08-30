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«Остин» пропустил 5 голов от «Далласа», Дриусси отметился результативной передачей

05:18

«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Далласу» со счетом 3:5.

При этом «зеленые» пропустили курьезный гол на 5-й минуте. Экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметился результативной передачей.

После этого матча «Остин» с 19 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Даллас» с 25 очками — на восьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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