«Остин» пропустил 5 голов от «Далласа», Дриусси отметился результативной передачей
05:18
«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Далласу» со счетом 3:5.
При этом «зеленые» пропустили курьезный гол на 5-й минуте. Экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметился результативной передачей.
После этого матча «Остин» с 19 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Даллас» с 25 очками — на восьмой строчке.
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