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«Жил Висенте» Крицюка уступил «Санта-Кларе»

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«Жил Висенте» в матче 4-го тура чемпионата Португалии уступил «Санта-Кларе» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Руй Кошта. На 70-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алано и Рубена. Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк вышел в стартовом составе и отразил 3 удара в створ.

После этого матча «Жил Висенте» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Санта-Клара» с 4 очками — на 12-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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