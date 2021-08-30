«Жил Висенте» Крицюка уступил «Санта-Кларе»

«Жил Висенте» в матче 4-го тура чемпионата Португалии уступил «Санта-Кларе» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Руй Кошта. На 70-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алано и Рубена. Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк вышел в стартовом составе и отразил 3 удара в створ.

После этого матча «Жил Висенте» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Санта-Клара» с 4 очками — на 12-й строчке.