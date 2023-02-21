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Сегодня, 13:10

Ковальчук: «Женский тренер — это привилегия, с девочками работать — одно удовольствие»

Ковальчук рассказал о работе в женской латвийской команде «Метта»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук рассказал о работе в женской латвийской команде «Метта».

«С точки зрения тренировочного процесса разницы между девочками и мальчиками нет. Исключительно разница в психологии. Видимо, это одна из моих сильных сторон. Так говорят во всяком случае. Но это и подтверждается результатами работы. С девочками работать — одно удовольствие. Женский тренер — это привилегия. Если вам удастся выстроить систему, выстроить отношения, если вы относитесь к ним серьезно и с уважением, а женский футбол не воспринимаете как ссылку или каторгу, как многие, к сожалению, так думающие, то вы получите очень благодарных учеников, которые будут стараться и впитывать все ваши идеи», — приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.

Ранее Ковальчук стал тренером в кипрском «Арисе».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10667735-kovalchuk-zhenskij-trener-eto-privilegiya-s-devochkami-rabotat-odno-udovolstvie.html
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