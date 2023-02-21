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Сегодня, 13:23

Ковальчук рассказал, что не пересекается с Кокориным в «Арисе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Ариса» Никита Ковальчук рассказал, общается ли он с футболистом клуба Александром Кокориным.

«С Кокориным мы не пересекаемся: я тренер академии, а он игрок основной команды. У нас нет общих интересов, нам абсолютно друг на друга ровно, и это нормально. У него свои задачи, у меня свои. Он здесь вообще карьеру реанимирует. Кокорин — один из лучших игроков чемпионата, забивает важные голы. Я приехал на новый этап своей карьеры. Возможно, мы как-то и где-то пересечемся, но это будет явно какая-то формально клубная история. Я не ищу с ним встречи, а он, поверьте, не ищет встречи со мной. Думаю, ему категорически пофиг. Как и мне. Но я рад, что он здесь, он сильный футболист и помогает «Арису» выигрывать матчи», — приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.

В «Арисе» Ковальчук будет работать ассистентом тренера команд «Ариса» U16 и U17.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10667789-kovalchuk-rasskazal-obschaetsya-li-s-kokorinym-v-arise.html
Александр Кокорин
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