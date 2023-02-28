Алаба объяснил, почему выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока 2022 года

Капитан сборной Австрии Давид Алаба рассказал, почему в голосовании за лучшего игрока 2022 года он выбрал аргентинского нападающего Лионеля Месси. Футболист отметил, что он учитывал мнение всех игроков команды Австрии.

«Сборная Австрии голосует как команда, я делал это не один. Каждый на собрании высказывал свое мнение. Все знают, особенно Карим Бензема, как я восхищаюсь его игрой, я много раз говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, в этом плане до сих пор ничего не изменилось. В этом нет сомнений», — написал Алаба в одной из своих соцсетей.

Отметим, в сети многие возмутились тем, что футболист проголосовал за аргентинца, а не форврада сборной Франции Карима Бензема. Сам француз занял третье место в голосовании.