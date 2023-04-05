Морган: «Решение тен Хага выгнать Роналду ради Вегхорста — одно из худших в истории футбола»

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на дубль нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Адалхом» (5:0).

«Еще два гола Криштиану, включая превосходный [второй], которые еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Ваута Вегхорста было одним из худших в истории футбола», — написал Морган в соцсетях.

Во вторник, 4 апреля, 38-летний Роналду забил два гола в матче против «Аль-Адалха», идущего на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. «Аль-Наср» набрал 52 очка и занимает 2-е место.