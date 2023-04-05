Матч между «Актобе» и «Ордабасы» могут переиграть из-за судейских ошибок

Казахстанская федерация футбола может назначить переигровку матча юношеского турнира «Арман» между «Актобе» и «Ордабасы». Как сообщает Meta-ratings.kz, в организации согласились с тем, что арбитр встречи допустил грубейшие ошибки.

Судейская бригада ошибочно не засчитала гол «Актобе», а также неправильно зафиксировала нарушения со стороны вратаря «красно-белых» в серии послематчевых пенальти. Рефери ждет длительная дисквалификация.

Главный инвестор проекта Тимур Турлов также был недоволен судейством финального матча.